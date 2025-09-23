Dünya Şampiyonu Bilek Güreşi Sporcusunun Tekerlekli Sandalyesi Çalındı

ÇANAKKALE'de, dünya şampiyonu, milli bilek güreşi sporcusu Ümit Burunlular'ın evinin önünden tekerlekli sandalyesi çalındı. Polis tekerlekli sandalyeyi aynı gün bulup, şüpheli A.K.'yi gözaltına aldı.

Çanakkale'de kaporta ustası olarak çalışırken 2004 yılında geçirdiği trafik kazası geçiren Ümit Burunlular, omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi. Burunlular, 2011 yılında bilek güreşi sporuna başladı. Aynı zamanda Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şube Başkanı olan Dünya Ağır Siklet Bilek Güreşi şampiyonu, milli sporcu Ümit Burunlular'ın 19 Eylül'de evinin önünden tekerlekli sandalyesi çalındı. Avrupa şampiyonluğu da bulunan Burunlular, durumu polise bildirdi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüphelinin A.K. olduğu tespit edilip, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Aynı gün bulunan tekerlekli sandalye ise Burunlular'a teslim edildi.

Milli sporcu Ümit Burunlular, "Saat 11.00'da sıralarında evimin önüne bırakmış olduğum sandalyemin 16.00 sıralarında çalındığını fark ettim. Sonrasında emniyete başvurduğumda kısa sürede bulup teslim ettiler. Emniyet mensuplarına, ilgili şube müdürlerine teşekkür ederim" dedi.