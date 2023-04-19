Dünya şampiyonasında milli boksöre 'yer bildirimi' engeli

MİLLİ boksör ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Kerem Özmen (20), Uluslararası Test Ajansı'nın (ITA) 'Bulunabilirlik Bildirimi'ni yapmadığı gerekçesiyle 30 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenecek ' Dünya Boks Şampiyonası'na katılma hakkını kaybetti. Özmen, "Testlerimi verdim ama yer bildirimlerini yapmadığım için bu durum yaşandı. Hayalimden vazgeçmedim fakat ertelemek zorunda kaldım. Çok üzgünüm" dedi.

Uluslararası Test Ajansı (ITA), sporcuların doping test ve takip sistemi olan bulunabilirlik bildirimlerini 4'üncü kez kaçırdığı için milli boksör ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Kerem Özmen hakkında soruşturma başlattı. Geçmişte dünya ikincisi olan Kerem Özmen, süreç tamamlanana kadar tedbir konulduğu gerekçesiyle 30 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası'na katılma hakkını kaybetti.