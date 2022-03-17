Dünya Salon Atletizm Şampiyonası yarın Sırbistan'da başlıyor - Haberler

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Dünya Salon Atletizm Şampiyonası yarın Sırbistan'da başlıyor

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Dünya Salon Atletizm Şampiyonası yarın Sırbistan'da başlıyor

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, yarın Sırbistan'da başlayacak.

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, yarın Sırbistan'da başlayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, 18-20 Mart'ta başkent Belgrad'da yapılacak organizasyonda Türkiye'yi Mikdat Sevler temsil edecek.

Mikdat, 20 Mart Pazar günü sabah seansında 60 metre engellide seçme mücadelesine çıkacak. Mikdat, seçmelerde başarılı olursa aynı gün akşam seansında yarı finalde mücadele edecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Sırbistan, Atletizm, Türkiye, Mart, Spor, Haberler

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