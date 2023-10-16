Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası Serisi Finali 'Sarıgerme 2023' Tamamlandı

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası Serisi Finali "Sarıgerme 2023", Muğla'da tamamlandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ortaca ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda yarı final ve final maçları yapıldı.

Milli sporcular, üç altın, bir gümüş ve bir bronz toplam beş madalya kazandı.

Madalya kazanan sporcuların isimleri şu şekilde:

Kadınlar:

Altın: Emine Çataloğlu (50 kilo)

Erkekler:

Altın: Fatih Yaşarlı (90+ kilo)

Altın: Yunus Coşkun (70 kilo)

Gümüş: Mahmut Özkaya (90 kilo)

Bronz: Muhammet Akdeniz (80 kilo)