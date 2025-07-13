Dünya Petank Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Kırıkkale'de Gerçekleşti

10-13 Temmuz tarihleri arasında Kırıkkale'de düzenlenen Dünya Petank Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 24 kadın sporcu, milli formayı giymek için büyük bir azimle yarıştı. 4 gün süren seçmeler sonunda, Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları Merve Deniz, Yağmur Tosun ve Semra Akyol'dan oluşan ekip, milli takıma seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü olan Gökhan Bozdemir, "Milli takım seçmelerinde sporcularımızın gösterdiği performans bizi gururlandırdı. Bu yıl Alaçam'dan Türk Milli Takımı'na 10. sporcumuzu vermenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Alaçamspor sporcuları, 3-5 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile Kasım ayında Fransa'nın Douai kentinde gerçekleştirilecek Dünya Petank Şampiyonası'nda hem Türk Milli Takımı'nı hem de Türkiye'yi temsil edecek.

Bozdemir, "2022 yılında İspanya'da kazandığımız Avrupa Şampiyonluğunu yeniden elde etmek istiyoruz. Amacımız, ülkemizi en iyi şekilde temsil edip milli marşımızı yeniden kürsüde okutmak. Bu süreçte bizlere destek olan herkese, şahsım ve sporcularım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN