Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Türk Sporcular Başarılar Elde Etti

Güncelleme:
Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Türk sporcular, 9 gün süren organizasyonda 2 altın, 7 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Aysel Önder ve Muhammet Khalvandi dünya rekorları kırarak altın madalya ile ödüllendirildi.

Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası tamamlandı.

Başkent Yeni Delhi'deki organizasyonun son gününde kadınlar uzun atlama T20 kategorisinde yarışan Fatma Damla Altın, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular, dokuz gün süren organizasyonda 2 şampiyonluk, 7 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.

Aysel Önder, kadınlar 400 metre T20 finalinde 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Erkekler F57 cirit atma kategorisinde mücadele eden Muhammet Khalvandi de 53,30 metrelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalya aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
