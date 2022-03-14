Dünya Oyunları'nda Türkiye'yi 9 karateci temsil edecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenecek Dünya Oyunları'nda (World Games) Türkiye'yi 9 karateci temsil edecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karatede olimpiyatlardan sonra en prestijli organizasyon kabul edilen Dünya Oyunları, 8-9 Temmuz tarihlerinde Alabama eyaletindeki Birmingham kentinde yapılacak.

Türkiye'nin 12 kategoriden 9'unda mücadele etme hakkı elde ettiği oyunlarda, Eray Şamdan, Burak Uygur, Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu Akyol, Dilara Bozan ve Ali Sofuoğlu tatamiye çıkacak.

Dünya Karate Federasyonu ve Avrupa Karate Federasyonunun Merkez Hakem Kurulu üyesi Uğur Kobaş da oyunlarda görev yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Türk karatesinin başarılı çizgisini Birmingham'da da devam ettirmek istediklerini söyledi. Uğuz, Dünya Oyunları'na kalabalık bir ekip olarak gideceklerini belirterek, oradan derecelerle dönmek istediklerini ifade etti.