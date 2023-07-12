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Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda Türk sporcular ilk günü tamamladı

Spor Haberleri

İsviçre'de düzenlenen Dünya Oryantiring Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular orta mesafe eleme yarışlarına katıldı. Erkeklerde Cansel Saraç, Özgur Fettah ve Ahmet Kaçmaz, kadınlarda ise Lale Han Uçar, Elif Gökçe Avcı ve Ayşe İşler yarıştı. Yarın ise uzun mesafe yarışları yapılacak.

İsviçre'de düzenlenen Dünya Oryantiring Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan organizasyonda orta mesafe eleme yarışları yapıldı.

Erkekler birinci grupta Cansel Saraç 29'uncu, ikinci grupta Özgur Fettah 25'inci, üçüncü grupta Ahmet Kaçmaz 23'üncü oldu.

Kadınlarda ise birinci grupta Lale Han Uçar 32'nci, ikinci grupta Elif Gökçe Avcı 16'ncı, üçüncü grupta Ayşe İşler 25'inci sırada organizasyonu tamamladı.

Organizasyonda yarın uzun mesafe yarışları yapılacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Elif Gökçe İsviçre Dünya Spor Haberler

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