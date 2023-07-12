Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda Türk sporcular ilk günü tamamladı

İsviçre'de düzenlenen Dünya Oryantiring Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular orta mesafe eleme yarışlarına katıldı. Erkeklerde Cansel Saraç, Özgur Fettah ve Ahmet Kaçmaz, kadınlarda ise Lale Han Uçar, Elif Gökçe Avcı ve Ayşe İşler yarıştı. Yarın ise uzun mesafe yarışları yapılacak.