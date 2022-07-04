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Dünya Optimist Şampiyonası'nda final heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dünya Optimist Şampiyonası'nda final heyecanı

Bodrum Belediyesi'nin destekleri ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü ev sahipliğinde, IODA Uluslararası Optimist Sınıf Birliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor.

Bodrum Belediyesi'nin destekleri ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü ev sahipliğinde, IODA Uluslararası Optimist Sınıf Birliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor.

27 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında 62 ülkeden 284 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Optimist Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları'nda son üç güne girildi. Seçme yarışlarının ardından hafta sonu takım yarışları da tamamlandı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan takım yarışlarında ilk gün yapılan eleme mücadelelerinin ardından ikinci gün en iyi 16 takım Bodrum'un mavi sularında yerini aldı.

Türk Milli Takımı'mız gerçekleşen final yarışlarında sırasıyla Bermuda, Brezilya ve Danimarka'yı yenerek yarı finale çıkmaya hak kazandı. Millilerimiz, 2022 Arkas Optimist Dünya Şampiyonası Takım Yarışları'nı 4.olarak tamamladı. Takım yarışlarında ilk 3 sırayı ABD, Ukrayna ve İsveç aldı.

Şampiyonada 4 Temmuz Pazartesi gününden itibaren bireysel final yarışlarının heyecanı yaşanacak. Sporcular, 6 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek ödül töreninde kürsüdeki yerlerini alabilmek için Ege sularında kıyasıya bir mücadele verecekler. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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