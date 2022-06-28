Dünya Optimist Şampiyonası heyecanı Bodrum'da başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası yarışları öncesi kortej yürüyüşü ve açılış seremonisi yapıldı. 8 gün sürecek şampiyonada 62 ülkeden 284 sporcu kıyasıya mücadele edecek.

IODA Uluslararası Optimist Sınıf Birliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde Bodrum'da yapılacak Optimist Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi. Bodrum Marina'dan başlayan kortej yürüyüşü Bodrum Kalesi'nde son buldu. 62 ülkeden 284 sporcunun katıldığı organizasyonda, sporcular ülke bayraklarıyla gerçekleştirdikleri yürüyüşte unutulmaz anlar yaşadı. Öte yandan, Bodrum Kalesi'nde yapılan seremonide protokol konuşmaları yapılırken, dans gösterisi izleyenleri büyüledi. Etkinliğe Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, sporcular ve antrenörleri katıldı.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise açıklamasında, "Optimist sporu bütün dünyada yelken sporunun ilk adımı olarak bilinir. Çok sevilir ve önemsenir. Bugün burada rekor ülke katılımıyla 62 ülkeden toplamda 284 sporcumuzla birlikteyiz. Çam ormanlarının denizle buluştuğu tarih ve yelken cenneti Bodrum'da sizleri ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.