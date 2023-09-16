Dünya Olimpian Forumu İstanbul'da Başladı

Dünya Olimpian Forumu (WOF), İstanbul'da başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, forumda sporcuları rol model olarak gördüğünü belirtti ve Türkiye'nin kadın voleybol takımının başarılarından bahsetti. İmamoğlu, İstanbul'un olimpik bir kent olmasını hedeflediklerini söyledi.

Dünyada sadece olimpiyat oyunlarında mücadele edenlerin alabildiği "OLY" unvanına sahip sporcuları buluşturan "Dünya Olimpian Forumu" (World Olympians Forum-WOF) İstanbul'da başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Volkswagen Arena'daki forumda, herkesin hayatında rol model aldığı bazı sporcular olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda eşsiz bir hikayeye tanık olduğunu belirten İmamoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın elde ettiği uluslararası başarılarla, Türkiye takım sporları tarihinin en büyük zaferlerine tek tek imza attığını dile getirdi.

İmamoğlu, Filenin Sultanları'nın dünyanın bir numaralı takımı haline geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Ama çok daha önemlisi, ülkemiz kadınları için mükemmel bir rol model haline geldiler. Onların başarıları, genç kızlara kendi hedeflerine inanmaları ve çalışmaları gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ediyorlar. Özellikle dünyada da çok tartışılan ve çokça yol almamız gerektiğini bildiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ülkemiz tarihinde en güzel öyküyü ve en güzel yolculuğu bize yaşattılar ve yarattılar."

"Hedefimiz, İstanbul'un olimpik bir kent olmasını sağlamak"

Hedeflerinin "2036 Olimpiyat Oyunları" ve "Paralimpik Oyunları"nı İstanbul'a getirmek olduğunu, bunun için de çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyen İmamoğlu, "Bizim hedefimiz, İstanbul'un, olimpiyat ev sahipliğine ulaşamasa da olimpik bir kent olmasını sağlamak. Sporun tüm olumlu etkilerini halkımıza, bölgemize, ülkemize ve çevremizdeki tüm coğrafyalara yaşatmak." dedi.

İmamoğlu, yürüttükleri çalışmayla İstanbul'da spora yapılan bir birimlik yatırımın vatandaşın gözünde 101,05 birimlik değeri olduğunu belirlediklerini dile getirerek, "Sportif etkinliklerimize katılanların yüzde 84'ü kendilerini daha zinde ve sağlıklı hissettiklerini belirtiyorlar. Yüzde 92'si sporun toplumsal bütünleşme sağladığını farkettiğini söylüyor." diye konuştu.

İstanbul'un kadınlar açısından da bir olimpik kent olduğunu belirten İmamoğlu, açık hava etkinliklerine katılanların yüzde 83'ünün kadın olduğunu söyledi.

Dünya Olimpianlar Derneği (World Olympians Association-WOA) Başkanı Joel Bouzou da İstanbul'un harika bir şehir ve çok güzel bir spor kenti olduğunu dile getirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach da gönderdiği video mesaj ile forumun başarılı olmasını diledi.

Komitenin birçok üyesinin katıldığı forum, yarın da devam edecek.