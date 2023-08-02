Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye Klasik Yay Erkek Milli Takımı Yarı Finale Çıktı

Almanya'da devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finale çıktı. Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada milli takım, ilk turu bay geçtikten sonra İspanya ve Hollanda'yı yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Japonya ile karşılaşacaklar.