Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türk okçuların performansı

Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türk okçuların klasik yay kategorisindeki sıralama atışları sonuçlandı. Milli okçu Mete Gazoz erkeklerde 10. sırada yer alırken, Klasik Yay Erkek Milli Takımı ise 7. sırayı elde etti. Kadınlarda ise Fatma Maraşlı 42. sırada yer aldı.