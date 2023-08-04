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Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, finalde Güney...

Spor Haberleri

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, finalde Güney Kore'ye yenilerek gümüş madalya kazandı.

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, finalde Güney Kore'ye yenilerek gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mete Gazoz Dünya Spor Haberler

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