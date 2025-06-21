Dünya Motosurf Şampiyonası, Türkiye'de İlk Gün Etaplarıyla Başladı
Çeşme'de düzenlenen Dünya Motosurf Şampiyonası'nın ilk gün etap yarışları sona erdi. 16 ülkeden 80 yarışmacının katıldığı etkinlikte Türk sporcular da yer aldı. Final etabı yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası'nın ilk gün etap yarışları tamamlandı.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun ev sahipliğinde Altınkum Plajı'ndaki organizasyonda, 16 ülkeden 80 yarışmacı, 7 kategoride yarıştı.
Etap yarışlarında 10 Türk sporcu da farklı kategorilerde ter döktü. Sahil boyunca toplanan vatandaşlar da yarışları büyük bir heyecanla takip etti.
Organizasyonun final etabı, yarın gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.
İlk gün 3 etapta gerçekleştirilen yarışların sonucu sporcuların puanları şu şekilde:
Kim Down: 54 puan
Schenider Kamil: 41 puan
Poznik Petr: 39 puan
Poznik David: 35 puan
Stovicek Jiri: 33 puan
Vankersbilck Yano: 32 puan
Faltejsek Petr: 31 puan
Gürsoy Efe: 31 puan
Janora Arkadiusz: 27 puan
Blaha Jiri: 27 puan
Loucka Radek: 24 puan
Murat Yorgancılar: 22 puan
Lux Sebastian: 20 puan
Lichal-Kratochvil Roman: 20 puan
Burk Ted: 17 puan
Ganichkin Stanislav: 15 puan
Erus Osman Sedat: 10 puan
Entwistle Mark: 9 puan
Olimphant Stewart: 8 puan
Ng Chio Hong: 8 puan
Matoska Pavel: 8 puan
Antonov Nikita: 7 puan
Yun Jin: 6 puan
Özcan Erhan: 3 puan