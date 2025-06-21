Dünya Motosurf Şampiyonası, Türkiye'de İlk Gün Etaplarıyla Başladı

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası'nın ilk gün etap yarışları tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun ev sahipliğinde Altınkum Plajı'ndaki organizasyonda, 16 ülkeden 80 yarışmacı, 7 kategoride yarıştı.

Etap yarışlarında 10 Türk sporcu da farklı kategorilerde ter döktü. Sahil boyunca toplanan vatandaşlar da yarışları büyük bir heyecanla takip etti.

Organizasyonun final etabı, yarın gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.

İlk gün 3 etapta gerçekleştirilen yarışların sonucu sporcuların puanları şu şekilde:

Kim Down: 54 puan

Schenider Kamil: 41 puan

Poznik Petr: 39 puan

Poznik David: 35 puan

Stovicek Jiri: 33 puan

Vankersbilck Yano: 32 puan

Faltejsek Petr: 31 puan

Gürsoy Efe: 31 puan

Janora Arkadiusz: 27 puan

Blaha Jiri: 27 puan

Loucka Radek: 24 puan

Murat Yorgancılar: 22 puan

Lux Sebastian: 20 puan

Lichal-Kratochvil Roman: 20 puan

Burk Ted: 17 puan

Ganichkin Stanislav: 15 puan

Erus Osman Sedat: 10 puan

Entwistle Mark: 9 puan

Olimphant Stewart: 8 puan

Ng Chio Hong: 8 puan

Matoska Pavel: 8 puan

Antonov Nikita: 7 puan

Yun Jin: 6 puan

Özcan Erhan: 3 puan