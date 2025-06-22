Dünya Motosurf Şampiyonası Türkiye'de Gerçekleşti

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası, final yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun ev sahipliğinde Altınkum Plajı'ndaki organizasyonda, 17 ülkeden 80 sporcu, 7 kategoride yarıştı.

Şampiyonada 10 Türk sporcu da farklı kategorilerde ter döktü. Sahil boyunca toplanan vatandaşlar da yarışları büyük bir heyecanla takip etti.

Dünya Motosurf Şampiyonası'nda Çekyalı sporcular Lukas Zarsky birinci, Matej Kozisek ikinci ve Matyas Novotny üçüncü oldu.

Kategorilerinde ödül alan diğer sporcular ise şöyle:

Stock

Hasan Boabbas-Kuveyt

Adam Janosek-ABD

David Krcka-Çekya

Stock R

Adam Kolar-Çekya

Mike Michaelides-Güney Kıbrıs Rum Kesimi

Lorendo Tanda-İtalya

Master

Down Kim-Güney Kore

Petr Pozdnik-Çekya

David Pozdnik-Çekya

Kadın

Eliska Matouskova-Çekya

Sara Zuborova-Slovakya

Aneta Stloukalova-Çekya

Genç Erkekler

Matyas Barvik-Çekya

Oliver Volf-Çekya

Maxmillian Hruska-Çekya

Genç Kızlar

Ellen Burdova-Çekya

Nela Pozdnikova-Çekya

Adela Pokorova-Çekya