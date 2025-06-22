Dünya Motosurf Şampiyonası Türkiye'de Gerçekleşti
Türkiye'nin Çeşme sahilinde düzenlenen Dünya Motosurf Şampiyonası, 17 ülkeden 80 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecanla tamamlandı. Yarışlarda Çekyalı sporcu Lukas Zarsky birinci oldu.
Türkiye'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası, final yarışlarıyla tamamlandı.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun ev sahipliğinde Altınkum Plajı'ndaki organizasyonda, 17 ülkeden 80 sporcu, 7 kategoride yarıştı.
Şampiyonada 10 Türk sporcu da farklı kategorilerde ter döktü. Sahil boyunca toplanan vatandaşlar da yarışları büyük bir heyecanla takip etti.
Dünya Motosurf Şampiyonası'nda Çekyalı sporcular Lukas Zarsky birinci, Matej Kozisek ikinci ve Matyas Novotny üçüncü oldu.
Kategorilerinde ödül alan diğer sporcular ise şöyle:
Stock
Hasan Boabbas-Kuveyt
Adam Janosek-ABD
David Krcka-Çekya
Stock R
Adam Kolar-Çekya
Mike Michaelides-Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Lorendo Tanda-İtalya
Master
Down Kim-Güney Kore
Petr Pozdnik-Çekya
David Pozdnik-Çekya
Kadın
Eliska Matouskova-Çekya
Sara Zuborova-Slovakya
Aneta Stloukalova-Çekya
Genç Erkekler
Matyas Barvik-Çekya
Oliver Volf-Çekya
Maxmillian Hruska-Çekya
Genç Kızlar
Ellen Burdova-Çekya
Nela Pozdnikova-Çekya
Adela Pokorova-Çekya