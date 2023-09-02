Dünya Motorkros Şampiyonası Türkiye Ayağı Tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motorkros Şampiyonası (MXGP) kapsamında sıralama turları ve 1'inci ayak yarışları yapıldı. Yarışlar sonucunda MXWOMEN'in son ayağı olan Türkiye etabında ilk yarışı, Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan kazandı.

MXGP'de sıralama turları ve ilk ayak yarışlar yapıldı

Ali Fuat GÜÇLÜER AFYONKARAHİSAR, (DHA)- Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motorkros Şampiyonası (MXGP) kapsamında sıralama turları ve 1'inci ayak yarışları yapıldı.

Arjantin, İtalya, İsviçre, Portekiz, İspanya, Fransa, Letonya, Almanya, Endonezya, Çekya, Belçika, Finlandiya, İsveç, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde düzenlenen Dünya Motorkros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye ayağında 26 ülkeden 103 yarışçı piste çıktı. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde bugün Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (MXWOMEN) ilk yarışı ile Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) sıralama turları gerçekleştirildi.

Yarışlar sonucunda MXWOMEN'in son ayağı olan Türkiye etabında ilk yarışı, Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan kazanırken, ikinciliği Yamaha'dan Alman Larissa Papenmeier üçüncülüğü ise GASGAS'tan İspanyol Daniela Guillen aldı. EMX250'nin 9'uncu etabı olan Afyonkarahisar'daki ilk yarışı ise Fantic'ten Hollandalı Cas Valk kazandı. 38 sporcunun yarıştığı EMX250'de Valk'ın ardından Yamaha'dan İtalyan Andrea Bonacorsi ikinciliği ve Husqvarna'dan Hollandalı Kay Karssemakers'ta üçüncülüğü elde etti.