Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Yarışlara, 28 ülkeden 114 sporcu katılıyor.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.
Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) sıralama yarışları ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN) ile Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı.
Sezonun son etabı MXWOMEN'in Türkiye'deki 1. ayak yarışını, Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan birinci tamamladı.
GASGAS'dan İspanyol Daniela Fontanesi ikinci olurken Yamaha'dan Hollandalı Lotte Van Drunen ise üçüncülüğü elde etti.
EMX250'de ise 1. ayak yarışında Mathis Valin birinci, Valerio Lata ikinci, Ivano Van Erp oldu.
Yarın, MXGP ile MX2'nin 1. ayak yarışlarıyla 4 kategorinin final etapları ve ödül törenleri yapılacak.
Yarışlara, 28 ülkeden 114 sporcu katılıyor.