Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da Başladı
Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı Afyonkarahisar'da başladı. Antrenman ve sıralama turlarıyla start verilen şampiyona hız, adrenalin ve eğlence tutkunlarının gözdesi oldu. Yaklaşık 150 yarışmacının performans sergileyeceği şampiyonalar yarın sona erecek.
Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı Afyonkarahisar'da başladı. Antrenman ve sıralama turlarıyla start verilen şampiyona hız, adrenalin ve eğlence tutkunlarının gözdesi oldu.
4 yarışın aynı anda yapılacağı 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde Dünya ve Avrupa klasmanında; Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) gerçekleştirilecek.
Yaklaşık 150 yarışmacının performans sergileyeceği şampiyonalar yarın sona erecek. - AFYONKARAHİSAR