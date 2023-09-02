Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da Başladı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı Afyonkarahisar'da başladı. Antrenman ve sıralama turlarıyla start verilen şampiyona hız, adrenalin ve eğlence tutkunlarının gözdesi oldu. Yaklaşık 150 yarışmacının performans sergileyeceği şampiyonalar yarın sona erecek.