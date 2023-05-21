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Dünya Masa Tenisi Şampiyonası Finalleri Devam Ediyor

Dünya Masa Tenisi Şampiyonası Finalleri Devam Ediyor

Spor Haberleri

Dünya Masa Tenisi Şampiyonası Finalleri, Güney Afrika'da sürüyor. Türkiye'den Özge Yılmaz, tek kadınlarda son 64 turuna yükseldi. Karışık çiftlerde ise Türk takımları organizasyondan elendi.

Dünya Masa Tenisi Şampiyonası Finalleri, Güney Afrika'da sürüyor.

Durban şehrinde gerçekleşen şampiyonada, tek kadınlarda Özge Yılmaz, Arjantinli Camila Arguelles'i 4-1 yenerek son 64 turuna yükseldi ve Rumen Andreea Dragoman'la eşleşti.

Karışık çiftlerde ise Özge Yılmaz-Abdullah Yiğenler ile Sibel Altınkaya-İbrahim Gündüz, rakiplerine mağlup olarak organizasyondan elendi.

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Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Güney Afrika Özge Yılmaz Durban Dünya Spor Haberler

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