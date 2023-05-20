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Dünya Masa Tenisi Şampiyonası Finalleri Başladı

Dünya Masa Tenisi Şampiyonası Finalleri Başladı

Spor Haberleri

Dünya Masa Tenisi Şampiyonası Finalleri, Güney Afrika'da başladı. Türk milli takımından Sibel Altınkaya ve Simay Kulakçeken çift kadınlarda son 32'ye yükseldi.

Dünya Masa Tenisi Şampiyonası Finalleri, Güney Afrika'da başladı.

Durban şehrinde gerçekleşen şampiyonada çift kadınlarda Sibel Altınkaya-Simay Kulakçeken ikilisi, Özbek rakiplerinin müsabakaya çıkmamasıyla adlarını son 32 turuna yazdırdı.

Çift kadınlarda Özge Yılmaz-Ece Haraç ikilisi, Mısır'dan Yousra Helmy-Mariam Alhodaby ikilisine 3-1 yenilerek elendi.

Tek kadınlarda ise Sibel Altınkaya, İspanyol rakibi Maria Xiao'ya 7-11, 10-12, 10-12 ve 6-11'lik setlerle 4-0 yenildi ve ana tabloyu göremedi.

Şampiyonada yarın tek kadınlar ve karışık çiftlerde milli sporcular müsabakalara çıkacak.

Durban Seçim Sonuçları
Durban Yerel Seçim Sonuçları 2019
Durban Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Spor

Güney Afrika Durban Dünya Spor Haberler

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