Dünya Liseler Kış Oyunları öncesi teknik heyet Erzurum'da inceleme yaptı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un ev sahipliğinde Uluslararası Okul Sporları Federasyonunca (ISF) düzenlenecek 2023 Dünya Liseler Kış Oyunları (Winter Games) öncesi teknik heyet, kentte incelemelerde bulundu.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu ile birlikte kente gelen ISF Teknik Yarışmalar Teknik Direktörü Josip Kosutik, ISF Kayak Teknik Komite Başkanı Paavo Nael ve ISF Teknik Kurul Başkanı Nihat Doker, kentteki kış spor salonlarını gezdi.

Kosutik, buz hokeyi, curling ve sürat pateni salonlarını ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunların Erzurum'a verilmesini isabetli bir karar olarak değerlendirdi.

Erzurum'un kış sporlarında önemli bir yeri olduğunu gördüğünü belirten Kosutik, " Erzurum'da bulunmak büyük bir onur. Özellikle kış sporlarının olduğu şehirde olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Erzurum'un bu kadar iyi olduğunu zaten biliyoruz. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Arkadaşlarımız da bizlere çok yardımcı oldular. Oyunlar burada yapılacağı için mutluyuz. Gördüğümüz yerleri beğendik. İmkanlar çok iyi." diye konuştu.

Karakullukçu ise şubat ayında düzenlenmesi planlanan oyunlara 30 ülkeden 1000'in üzerinde sporcunun katılmasını beklediklerini aktardı.

Teknik heyetin salonları çok beğendiğini belirten Karakullukçu, "Salonları gezdik ve çok beğendiler. Zaten Erzurum olimpik düzeyde kış sporları alanında dünyanın en iyi tesislerine sahip. İnşallah organizasyonu en iyi şekilde yapacağız. Heyetteki misafirler, buz hokeyi salonunda kapıdan bakınca, 'İçeriye girmeye gerek yok.' dediler. Yani o kadar çok beğendiler. Tesislerle alakalı problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik heyetin ziyareti sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Erzurum Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi ile salonlardan sorumlu birim amirleri de hazır bulundu.

Curling salonunu gezen teknik heyet ve beraberindekiler, hatıra olması için birer atış da yaptı.