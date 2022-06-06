Dünya Kupası: Ukrayna'yı eleyen Galler 64 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda - Haberler

Ukrayna'yı eleyen Galler, 64 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Pazar akşamı Cardiff'te oynanan maçı 1-0 kazanan Galler, Katar 2022 vizesi almayı başardı.

Galler'in tek golü, kaptan Gareth Bale'in serbest vuruşuyla geldi.

Top Ukraynalı Andriy Yarmolenko'ya çarparak ağlarla buluştu.

Maçın ardından konuşan Bale, bunun Galler futbol tarihinin en büyük olayı olduğunu söyledi.

B Grubu'nda yer alacak Galler'in rakibi ise ABD, İran ve İngiltere olacak.

Birleşik Krallık'a bağlı Galler Özer Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford "Ülke olarak bir araya geldiğimizde başarabileceğimiz şeyler görmek inanılmaz" dedi.

Galler taraftarları, stadyuma gelen Ukrayna destekçileriyle de dayanışma gösterdi.

Dünya Kupası'nın son bileti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle eleme maçlarının ertelenmesi yüzünden düne kadar sahipsiz kalmıştı.

Ukrayna geçen hafta İskoçya'yı eleyerek Galler'in karşısına çıkmaya hak kazanmıştı.

Katar'daki Dünya Kupası, yazın havanın futbol oynanamayacak kadar sıcak olması nedeniyle Kasım'a ertelenmişti.

1958'den beri Dünya Kupası'na katılamayan Galler, en uzun aradan sonra kupaya geri dönen Avrupa takımı olacak.

Dünya genelinde ise kupaya bir kere katıldıktan sonra Galler'den daha uzun süre kupadan uzak kalan, yalnızca Küba ve Endonezya olmuştu.

Galler'in ilk ve son Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenmesine yol açan futbolcu ise, o zamanlar 17 yaşında olan ve takımının tek golünü atan Brezilyalı Pele'ydi.

Galler yıllar içinde Dünya Kupası'na katılmaya yaklaşsa da 1977 ve 1985'te İskoçya'ya elenmişti.

Avrupa Kupası'ndan da uzun süre uzak kalan ekip 2016'da gidişatı değiştirmiş ve yarı finale çıkmış, EURO 2020'de ise son 16'ya kalmıştı.