Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin

Katar’da yapılan 2022 FIFA Dünya Kupası’nı finalde normal süresi 2-2, uzatmaları 3-3 biten maçta penaltılarla 4-2 yenen Arjantin kazandı. Arjantin’in kaptanı Lionel Messi şampiyonlukla en büyük rüyasını da gerçekleştirmiş oldu.

Finalin ilk yarısı Arjantin’in üstünlüğüyle geçti. Lionel Messi, Angel Di Maria’nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı 23. dakikada gole çevirdi ve Arjantin’i 1-0 öne geçirdi. Messi bu golle, Dünya Kupası tarihinde finallerde tüm aşamalarda gol atan ilk futbolcu oldu.

Arjantin, 36. dakikada Messi’nin asisti ve Di Maria’nın golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı da Arjantin’in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps birinci yarıda başlayan değişiklikleriyle takımını canlandırmaya çalıştı. Ancak son 10 dakikaya girilirken, Fransa’ya şans verenlerin sayısı çok azdı.

Ousmane Dembele’nin yerine oyuna giren Kolo Muani, yaptırdığı penaltıyla Fransa’ya umut verdi. 80. dakikada penaltıyı gole çeviren Kylie Mbappe bir dakika sonra yeniden fileleri havalandırdı ve Fransa beraberliği sağladı. Maçın normal süresi de 2-2 sonuçlandı.

Arjantin, 108. dakikada Messi’nin golüyle 3-2 öne geçti. Ancak maçın normal süresinde olduğu gibi uzatmalarda da pes etmeyen Fransa, 118. dakikada yine Mbappe’nin penaltı golüyle yeniden eşitliği sağladı ve dünya şampiyonunu penaltı vuruşları belirledi.

Penaltı atışlarını 4-2 kazanan Arjantin böylece 1978 ve 1986’dan sonra üçüncü kez futbolda dünya şampiyonu oldu.

Katar’da 7 gol atan Messi toplam 13 golle Pele’yi geçerek Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan beş futbolcudan biri oldu.

Messi, Dünya Kupası kariyerini, kupayı kaldırarak noktaladı.

Mbappe ise 8 golle turnuvada gol kralı oldu ve henüz 23 yaşında Dünya Kupası’nda toplam gol sayısını 11’e çıkardı.