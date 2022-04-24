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Dünya Kros Şampiyonası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Dünya Kros Şampiyonası

Uluslararası Okul Sporları (ISF) tarafından Slovakya'da düzenlenen Dünya Kros Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanıldı.

Uluslararası Okul Sporları (ISF) tarafından Slovakya'da düzenlenen Dünya Kros Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye'yi temsil eden sporculardan ferdi sıralamada erkeklerde Caner Can Tunçtan, kızlarda Ayça Fidanoğlu birinci oldu.

Takım kategorisinde ise erkeklerde Bitlis Özel Final Akademi Anadolu Lisesi birinci, kadınlarda Eskişehir Özel Şehir Koleji Fen Lisesi ise beşinci oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Altın Madalya, Slovakya, Atletizm, Türkiye, Spor, Haberler

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