Dünya Kızlar Buz Hokeyi Buluşması, İstanbul'da yapılacak
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Dünya Kızlar Buz Hokeyi Buluşması (WGIHW), İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Dünya Kızlar Buz Hokeyi Buluşması (WGIHW), İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 20 Ekim Cuma günü Zeytinburnu Buz Adası'nda yapılacak.
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, hazırlık kampı antrenmanı sonrasında bu spora meraklı kız çocuklarıyla buluşacak ve birlikte buz hokeyi oynayacak.
Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte kız çocuklarına sürpriz hediyeler verilecek.
Kaynak: AA / Spor