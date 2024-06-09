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Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Erzincan'da Son Buldu

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Erzincan Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, 19 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışmacılar, Ergan Dağı'ndaki parkurda saatte 130 km hıza ulaştı.

Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı Kayak Merkezi yolunda düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, 19 ülkeden 1'i kadın 100 sporcunun yarışlarıyla sona erdi. Adrenalin tutkunu yarışmacılar, Ergan Dağı'ndaki 10 dönüşlü 3.2 kilometrelik parkurda, kaykaylarıyla saatte 130 kilometre hıza ulaştı.

Erzincan'ın ev sahipliği yaptığı 2024 Dünya Kaykay İniş Şampiyonası'nın (WDSC) 1'inci ayağı, keskin virajlara ve son derece heyecanlı bir parkura sahip Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapıldı. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Erzincan Valiliğinin destek verdiği şampiyonaya, katılan ekstrem sporcular, son derece teknik kaykaylar üzerinde 130 km/saate varan hızlara ulaşarak ve keskin virajları dönerek iniş performanslarını sergiledi.

Ergan Dağı'ndaki şampiyonanın son gününde iki kategoride yapılan yarışlarda, "open stand up" kategorisinde Andreas Bouclier birinci, Adrien Paynel ikinci, Adam Westfall üçüncü oldu. Yarışmaların "open street luge" kategorisinde ise birinci Kolby Parks, ikinci Andrej Ilic, üçüncülüğü ise Ulrich Becker aldı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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