Dünya Kaykay Günü'nde Türkiye'de ilk kez buz üzerinde kaykay performansı

Dünya genelinde kutlanan Dünya Kaykay Günü'nde özel bir projeyle sporcular hünerlerini buz üzerinde sergiledi. Akasya AVM tarafından otopark alanında gerçekleştirilen etkinliğe 25 sporcu katıldı. Türkiye'de ilk kez yapılan buz üzerinde kaykay performansında 2 metre uzunluğunda, 50 santimetre genişliğindeki buz kaidesi üzerinde sporcular, en iyi performanslarını sergilemeye çalıştı. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen buzdan platform üzerinde kaykayla hünerlerini sergileyerek sıra dışı deneyim kazanan sporculardan, en etkileyici performansı ortaya koyan 3 kişiye çeşitli hediyeler verildi.