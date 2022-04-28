Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, altıncı günde İskoçya ve Avustralya kaybetti.
İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, altıncı günde İskoçya ve Avustralya kaybetti.
Cenevre şehrinde devam eden şampiyonanın 8'inci maçında İskoçya ile karşılaşan milliler, bu karşılaşmadan 10-2 mağlup ayrıldı.
Günün ikinci, turnuvanın 9'uncu maçında Avustralya ile oynayan Türkiye, bu maçta da rakibine 8-5 yenildi.
Milliler, bu sonuçlarla organizasyonu tamamladı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor