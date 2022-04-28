İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, altıncı günde İskoçya ve Avustralya kaybetti.

Cenevre şehrinde devam eden şampiyonanın 8'inci maçında İskoçya ile karşılaşan milliler, bu karşılaşmadan 10-2 mağlup ayrıldı.

Günün ikinci, turnuvanın 9'uncu maçında Avustralya ile oynayan Türkiye, bu maçta da rakibine 8-5 yenildi.

Milliler, bu sonuçlarla organizasyonu tamamladı.