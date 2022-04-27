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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası

İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, beşinci gününde Almanya'ya 10-2 yenildi.

İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, beşinci gününde Almanya'ya 10-2 yenildi.

Cenevre şehrinde devam eden şampiyonanın 7'nci maçında Almanya ile karşılaştı.

Milliler, karşılaşmadan 10-2 mağlup ayrıldı.

Türkiye bir sonraki maçında İskoçya ve Avustralya ile karşılaşacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

İsviçre, Türkiye, Almanya, Curling, Spor, Haberler

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