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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası

İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü gün maçları sonunda Kanada'ya 10-5, İngiltere'ye ise 9-6 mağlup oldu.

İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü gün maçları sonunda Kanada'ya 10-5, İngiltere'ye ise 9-6 mağlup oldu.

Cenevre şehrinde devam eden şampiyonada üçüncü maçını Kanada'ya karşı oynayan milliler rakibine 10-5, dördüncü maçında ise İngiltere'ye 9-6 yenildi.

Türkiye bir sonraki maçında Çekya ile karşılaşacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Curling, Türkiye, England, Kanada, Spor, Haberler

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