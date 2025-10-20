Dünya Karate Şampiyonası Kalifikasyon Turnuvası Fransa'da Yapıldı
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası Kalifikasyon Turnuvası'na 105 ülkeden 548 sporcu katıldı. Türkiye'yi temsil eden sporcular kota almayı başaramadı.
Dünya Karate Şampiyonası Kalifikasyon Turnuvası, Fransa'da gerçekleştirildi.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te gerçekleştirilen turnuvaya 105 ülkeden 548 sporcu katıldı.
Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Rabia Elik, Zümra Rezzan İm ve Kadir Furkan Genç, şampiyona için kota almayı başaramadı.
