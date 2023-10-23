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Dünya Karate Şampiyonası Budapeşte'de Başlıyor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan 26. Dünya Karate Şampiyonası yarın başlıyor. 12 ülkeden yaklaşık 1100 karateci katılacak ve organizasyon 29 Ekim Pazar günü sona erecek. Türkiye'yi 13 kadın ve toplam 26 sporcu temsil edecek.