Dünya Karate Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Türk hakemlere eğitim verdi

Dünya Karate Federasyonu (WKF) Hakem Kurulu Başkanı Javier Escalante, Türk hakemlere değişen kurallar hakkında eğitim verdi.

Türkiye Karate Federasyonunun (TKF) açıklamasına göre, TKF Başkanı Aslan Abid Uğuz, Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan seminerin ardından Escalante'ye teşekkür etti ve plaket verdi.