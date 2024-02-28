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Dünya Karate Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Türk hakemlere eğitim verdi

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Dünya Karate Federasyonu (WKF) Hakem Kurulu Başkanı Javier Escalante, Türk hakemlere değişen kurallar hakkında eğitim verdi. Türkiye Karate Federasyonunun (TKF) açıklamasına göre, TKF Başkanı Aslan Abid Uğuz, Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan seminerin ardından Escalante'ye teşekkür etti ve plaket verdi.

Dünya Karate Federasyonu (WKF) Hakem Kurulu Başkanı Javier Escalante, Türk hakemlere değişen kurallar hakkında eğitim verdi.

Türkiye Karate Federasyonunun (TKF) açıklamasına göre, TKF Başkanı Aslan Abid Uğuz, Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan seminerin ardından Escalante'ye teşekkür etti ve plaket verdi.

Kaynak: AA / Spor

Taha Akgül Türkiye Ankara Dünya Spor Spor Güncel Haberler

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