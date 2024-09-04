Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Organizatörleri Dünya Motokros Şampiyonası'nı Takip Edecek

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası organizatörleri, Afyonkarahisar'da 4-8 Eylül'de gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nı (MXGP Of Türkiye) yerinde takip edecek.

Şampiyonanın organizatörler toplantısı da 4-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da yapılacak. Toplantıya; İsviçre, İsveç, Finlandiya, Almanya ve Rusya gibi ülkelerden üyeler katılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 7'nci kez Afyonkarahisar'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Bu yılın kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Akülke, "Her yıl üzerine koyarak geldik. Bu yıl özellikle Dünya Motokros Şampiyonası başka anlam ve önem taşıyor. Uluslararası Federasyon, Dünya Snowcross Şampiyonası yani Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası organizatörler toplantısını Afyonkarahisar'da 4-8 Eylül'de gerçekleştirecek." dedi.

"Dünya Motokros Şampiyonası'nın başarısı kanıtlandı"

Toplantının Türkiye, Afyonkarahisar ve spor için çok önemli olduğunu dile getiren Akülke, "Toplantıya gelecek organizatörlerin kentte olmasının nedeni, Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon Motofest'in organizasyon kabiliyetinin, yerel yönetimlerin ve STK'ların organizasyona nasıl destek verdiklerini incelemek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl organizatörlerin özellikle İsviçre, İsveç, Finlandiya, Almanya, Rusya gibi ülkelerden Afyonkarahisar'a gelerek NG Motofest ve Dünya Motokros Şampiyonası'nı yerinde inceleyeceğini vurgulayan Akülke, "Kendi ülkelerinde de nasıl bir organizasyon yapmaları gerektiğine bakacaklar. FIM tarafından bir kere daha buranın dünyanın en iyi parkuru, Dünya Motokros Şampiyonası da motokros branşında dünyanın en iyi organizasyonu olduğu bir kez daha kanıtlandı." ifadelerini kullandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın her şeyiyle bir bütün olduğunu belirten Akülke, "Burada festivali nasıl yaptığımızı, festival içinde yarış içindeki becerilerimizi, tesisleşmemizi görecekler. Ülkeleri buraya toplayarak yerinde incelemeleri yapıp ve bu incelemelerden sonra da muhtemelen uluslararası federasyon Afyonkarahisar'ı örnek göstererek 'Bu tarz organizasyonları istiyoruz' diye yola çıkacaktır." diye konuştu.