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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

AA - Fatih Erel - Spor
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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda ev sahibi Kanada, İsveç'i 8-7 yenerek 3. oldu.

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda ev sahibi Kanada, İsveç'i 8-7 yenerek 3. oldu.

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, Kanada'nın British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde üçüncülük ve şampiyonluk maçlarıyla devam ediyor.

Üçüncülük maçında Kanada, İsveç'i 8-7 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu gece oynanacak final maçında ise İsviçre, Güney Kore ile karşılaşacak.

AA / Fatih Erel - Spor

Curling, Kanada, Prince, İsveç, Spor, Haberler

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