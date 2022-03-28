Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda ev sahibi Kanada, İsveç'i 8-7 yenerek 3. oldu.

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, Kanada'nın British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde üçüncülük ve şampiyonluk maçlarıyla devam ediyor.

Üçüncülük maçında Kanada, İsveç'i 8-7 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu gece oynanacak final maçında ise İsviçre, Güney Kore ile karşılaşacak.