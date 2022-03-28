Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası
AA - Fatih Erel - Spor
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Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda ev sahibi Kanada, İsveç'i 8-7 yenerek 3. oldu.
Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda ev sahibi Kanada, İsveç'i 8-7 yenerek 3. oldu.
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, Kanada'nın British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde üçüncülük ve şampiyonluk maçlarıyla devam ediyor.
Üçüncülük maçında Kanada, İsveç'i 8-7 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Bu gece oynanacak final maçında ise İsviçre, Güney Kore ile karşılaşacak.
AA / Fatih Erel - Spor