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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Çekya'yı 7-5 yendi.

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Çekya'yı 7-5 yendi.

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde devam ediyor.

Türkiye, organizasyonda 10. maçında Çekya'yı 7-5 mağlup etmeyi başardı.

Şampiyonada ilk galibiyetini alan milli takım, 11. maçında İskoçya ile bu gece TSİ 00.00'da karşılaşacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye, Curling, Prince, Kanada, Spor, Haberler

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