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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya ve Almanya ile yaptığı maçları kaybetti.

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya ve Almanya ile yaptığı maçları kaybetti.

Şampiyonada galibiyeti bulunmayan milli takım, İtalya'ya 9-7, Almanya'ya 8-1 yenildi.

Organizasyonda oynadığı 9 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan milli takım, 10. maçını Çekya ile yapacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Almanya, Curling, Kanada, İtalya, Spor, Haberler

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