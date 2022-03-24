Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya ve Almanya ile yaptığı maçları kaybetti.

Şampiyonada galibiyeti bulunmayan milli takım, İtalya'ya 9-7, Almanya'ya 8-1 yenildi.

Organizasyonda oynadığı 9 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan milli takım, 10. maçını Çekya ile yapacak.