Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, 5. maçında Danimarka'ya 11-10 yenildi.
Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, 5. maçında Danimarka'ya 11-10 yenildi.
Şampiyonada galibiyeti bulunmayan milli takım, 5. maçını Danimarka ile yaptı.
Rakibine 11-10 mağlup olan Türkiye, 6. maçında Norveç ile karşılaşacak.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor