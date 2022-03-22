Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, 5. maçında Danimarka'ya 11-10 yenildi.

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, 5. maçında Danimarka'ya 11-10 yenildi.

Şampiyonada galibiyeti bulunmayan milli takım, 5. maçını Danimarka ile yaptı.

Rakibine 11-10 mağlup olan Türkiye, 6. maçında Norveç ile karşılaşacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Danimarka, Türkiye, Curling, Kanada, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title