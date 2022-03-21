Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Kanada'ya 8-4 mağlup oldu.

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde devam ediyor. Türkiye, organizasyonun 3. maçında Kanada'ya 8-4 yenildi.

İlk maçında İsveç'e 9-6 yenilen milliler, ikinci maçında da Japonya'ya 7-6 mağlup olmuştu. Türkiye, 4. maçını bu gece TSİ 00.00'da İsviçre ile oynayacak.