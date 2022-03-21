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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Kanada'ya 8-4 mağlup oldu.

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Kanada'ya 8-4 mağlup oldu.

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde devam ediyor. Türkiye, organizasyonun 3. maçında Kanada'ya 8-4 yenildi.

İlk maçında İsveç'e 9-6 yenilen milliler, ikinci maçında da Japonya'ya 7-6 mağlup olmuştu. Türkiye, 4. maçını bu gece TSİ 00.00'da İsviçre ile oynayacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye, Curling, Prince, Kanada, Spor, Haberler

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