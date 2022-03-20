Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ilk gün maçları sonunda İsveç'e 9-6, ikinci maçında da Japonya'ya 7-6 mağlup oldu.

Şampiyona, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde başladı.

Milliler ilk maçında İsveç'e 9-6, ikinci maçında da Japonya'ya 7-6 yenildi.

Türkiye, organizasyonun 3. maçında Kanada ile karşılaşacak.