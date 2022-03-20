Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ilk gün maçları sonunda İsveç'e 9-6, ikinci maçında da Japonya'ya 7-6 mağlup oldu.
Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ilk gün maçları sonunda İsveç'e 9-6, ikinci maçında da Japonya'ya 7-6 mağlup oldu.
Şampiyona, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde başladı.
Milliler ilk maçında İsveç'e 9-6, ikinci maçında da Japonya'ya 7-6 yenildi.
Türkiye, organizasyonun 3. maçında Kanada ile karşılaşacak.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor