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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ilk gün maçları sonunda İsveç'e 9-6, ikinci maçında da Japonya'ya 7-6 mağlup oldu.

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ilk gün maçları sonunda İsveç'e 9-6, ikinci maçında da Japonya'ya 7-6 mağlup oldu.

Şampiyona, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde başladı.

Milliler ilk maçında İsveç'e 9-6, ikinci maçında da Japonya'ya 7-6 yenildi.

Türkiye, organizasyonun 3. maçında Kanada ile karşılaşacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Japonya, Curling, Kanada, İsveç, Spor, Haberler

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