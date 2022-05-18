Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarı final karşılaşmasında 81 kiloda ringe çıkan Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı mağlup ederek finale... - Haberler

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarı final karşılaşmasında 81 kiloda ringe çıkan Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı mağlup ederek finale...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarı final karşılaşmasında 81 kiloda ringe çıkan Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı mağlup ederek finale...

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarı final karşılaşmasında 81 kiloda ringe çıkan Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarı final karşılaşmasında 81 kiloda ringe çıkan Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı mağlup ederek finale yükseldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Boks, Spor, Haberler

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