Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarın final maçları yarın yapılacak - Haberler

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarın yarı final maçları oynanacak.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada gündüz seansında 48, 52, 57, 63, 70 ve 81 kilolar ringe çıkacak. Akşam seansında ise 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kilolarda finalistler belli olacak.

Türkiye'den 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, 70 kiloda Sema Çalışkan, 81 kiloda Elif Güneri ve +81 kiloda Şennur Demir finale çıkabilmek için mücadele edecek.

Türkiye'nin 7 madalyası garanti

Ay-yıldızlı 7 boksör, Dünya Şampiyonası'nı madalyayla kapatmayı garantiledi.

Yarı finale yükselen milli sporcular Ayşe Çağırır, Sema Çalışkan, Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir, en kötü bronz madalya alarak organizasyonu tamamlayacak.

Yarı final eşleşmeleri

48 kilo:

Ayşe Çağırır (Türkiye)-Aldana Florencia Lopez (Arjantin)

Sevda Yuliyanova Asenova (Bulgaristan)-Alua Balkibekova (Kazakistan)

50 kilo:

Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye)-Laura Fuertes Fernandez (İspanya)

Ingrit Lorena Valencia Victoria (Kolombiya)-Aziza Yokubova (Özbekistan)

52 kilo:

Zhaina Shekerbekova (Kazakistan)-Jutamas Jitpong (Tayland)

Caroline de Almeida (Brezilya)-Zareen Nikhat (Hindistan)

54 kilo:

Lacramioara Perijoc (Romanya)-Dina Zholaman (Kazakistan)

Preedakamon Tintabthai (Tayland)-Hatice Akbaş (Türkiye)

57 kilo:

Karina Ibragimova (Kazakistan)-Yu-Ting Lin (Tayvan)

Irma Testa (İtalya)-Manisha (Hindistan)

60 kilo:

Alessia Mesiano (İtalya)-Beatriz Iasmin Ferreira (Brezilya)

Donjeta Sadiku (Kosova)-Rashida Shakilya Ellis (ABD)

63 kilo:

Amy Sara Broadhurst (İrlanda Cumhuriyeti)-Parveen (Hindistan)

Imane Khelif (Cezayir), Chelsey Heijnen (Hollanda)

66 kilo:

Charlie Cavanagh (Kanada)-Ichrak Chaib (Cezayir)

Busenaz Sürmeneli (Türkiye)-Janjaem Suwannapheng (Tayland)

70 kilo:

Sema Çalışkan (Türkiye)-Lisa Edel O'Rourke (İrlanda Cumhuriyeti)

Valentina Khalzova (Kazakistan)-Alcinda Helena Panguane (Mozambik)

75 kilo:

Tammara Thibeault (Kanada)-Rady Adosinda Gramane (Mozambik)

Atheyna Bylon (Panama)-Davina Myrha Michel (Fransa)

81 kilo:

Elif Güneri (Türkiye)-Gabriele Stonkute (Litvanya)

Jessica Bagley (Avustralya)-Oliwia Toborek (Polonya)

+81 kilo:

Şennur Demir (Türkiye)-Lidia Maria Fidura (Polonya)

Khaija Mardi (Fas)-Mokhira Abdullaeva (Özbekistan)

Beş milli boksör elendi

Şampiyonada 12 sıkletle temsil edilen Türkiye'den 5 boksör yoluna devam edemedi.

52 kiloda Beyza Saraçoğlu, 57 kiloda Esra Özyol, 60 kiloda Esra Yıldız ile 63 kiloda Gizem Özer ve 75 kiloda Büşra Işıldar, madalya alamadan şampiyonayı kapattı.