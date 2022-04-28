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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım belli oldu

AA - Musa Samur - Spor
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım belli oldu

İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kadrosu belli oldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kadrosu belli oldu.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesislerinde 6-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak şampiyonada 12 sporcu ay-yıldızlı formayı giyecek.

Türkiye şampiyonada milli sporcular Ayşe Çağırır (48 kilo), Buse Naz Çakıroğlu (50 kilo), Beyza Saraçoğlu (52 kilo), Hatice Akbaş (54 kilo), Esra Özyol (57 kilo), Esra Yıldız (60 kilo), Gizem Özer (63 kilo), Busenaz Sürmeneli (66 kilo), Sema Çalışkan (70 kilo), Büşra Işıldar (75 kilo), Elif Güneri (81 kilo) ve Şennur Demir (+81 kilo) ile madalya mücadelesi verecek.

Organizasyon 21 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor

İstanbul, Mayıs, Milli, Boks, Spor, Haberler

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