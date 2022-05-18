Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı yenerek finale yükseldi. - Haberler

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı yenerek finale yükseldi.

AA - Emrah Oktay - Spor
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı yenerek finale yükseldi.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı yenerek finale yükseldi.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı yenerek finale yükseldi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Milli, Boks, Spor, Haberler

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