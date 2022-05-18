Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finalde Tayland'dan Janjaem Suwannapheng'i yenerek finale yükseldi. - Haberler

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finalde Tayland'dan Janjaem Suwannapheng'i yenerek finale yükseldi.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finalde Tayland'dan Janjaem Suwannapheng'i yenerek finale yükseldi.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finalde Tayland'dan Janjaem Suwannapheng'i yenerek finale yükseldi.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finalde Tayland'dan Janjaem Suwannapheng'i yenerek finale yükseldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Tayland, Boks, Spor, Haberler

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