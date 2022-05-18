Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i yenerek finale yükseldi. - Haberler

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i yenerek finale yükseldi.

AA - Emrah Oktay - Spor
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i yenerek finale yükseldi.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i yenerek finale yükseldi.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i yenerek finale yükseldi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Busenaz Sürmeneli, Milli, Boks, Spor, Haberler

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