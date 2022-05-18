Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, Taylandlı Preedakamon Tintabthai'yi yenerek finale yükseldi. - Haberler

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, Taylandlı Preedakamon Tintabthai'yi yenerek finale yükseldi.
AA - Emrah Oktay - Spor
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, Taylandlı Preedakamon Tintabthai'yi yenerek finale yükseldi.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, Taylandlı Preedakamon Tintabthai'yi yenerek finale yükseldi.
AA / Emrah Oktay - Spor