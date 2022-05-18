Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i yenerek finale yükseldi. - Haberler

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i yenerek finale yükseldi.

AA - Emrah Oktay - Spor
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i yenerek finale yükseldi.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i yenerek finale yükseldi.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i yenerek finale yükseldi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Milli, Boks, Spor, Haberler

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