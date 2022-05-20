Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Haberler

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, çok mutlu olduğunu söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde dünya şampiyonu olan Buse Naz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendilerini destekleyen herkese teşekkür eden Buse Naz, "Çok mutluyum. Herkes bizi desteklemek için günlerdir buraya geliyor. Ev sahibi olduğumuz için daha stresliydik ama onu da desteklerle atlattık. Çok fazla dışarıya yansıtmasam da 3 hafta önce ne yazık ki Kovid-19 geçirdim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak beni çok zorladı ama burada da takım arkadaşlarım ve antrenörlerimiz çok destek oldu. Burada bunun üzerine bu şampiyonluğu alınca daha mutluyum çünkü gerçekten çok zor bir dönemdi." ifadelerini kullandı.

Maç öncesi ringde açılan "Ringlerin Prensesi" pankartına çok mutlu olduğunu anlatan Buse Naz, şunları kaydetti:

"Önümüzde çok önemli turnuvalar var. Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası gibi. Tabii bunların hepsi Paris Olimpiyatları için. Burada şampiyon olmamız Paris için de umut ışığı oldu. İnşallah orada da madalya almak istiyoruz. Seyircilerimizi ve atmosferi gördükçe hem çok heyecanlanıyorum hem de daha çok motive oluyorum. Ben puan aldıkça onlar bağırıyor. Ben de daha çok puan almaya çalışıyorum."